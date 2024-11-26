Fenerbahçe'de Slavia Prag hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya'ya hareket edecek.
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