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Fenerbahçe'de Slavia Prag hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Slavia Prag hazırlıkları sürüyor

13:1926/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Dusan Tadic - Jose Mourinho
Dusan Tadic - Jose Mourinho

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya'ya hareket edecek.





#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Slavia Prag

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