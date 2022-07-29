Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık haberi: Yeni transferde adale yırtığı var

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Yargıtay Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kararını verdi. Yargıtay, Yaycı'nın ihaleye fesat karıştırdığına ve görevini kötüye kullandığına dair kamu davası açılması için yeterli delil elde edilemediği ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararın ardından açıklamada bulunan Yaycı, "40 yıllık üniformamı kim verecek?" diye sordu. Yaycı, kendisini hedef alan FETÖ'cüleri işaret ederek, "Bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır" dedi.