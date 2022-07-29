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Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık haberi: Yeni transferde adale yırtığı var

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklanan sağlık raporu taraftarları üzdü. Sarı lacivertlilerde birçok ilk 11 oyuncusunda sakatlık tespit edilirken yeni transfer Joao Pedro'nun da üst adalesinde yırtık olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede şoke eden sakatlık haberi: Yeni transferde adale yırtığı var
Joao Pedro önceki günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşayan oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kiev maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun kasığında zorlanma olduğu, İrfan Can Kahveci’de ise darbeye bağlı zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Joshua King'in burkulma, Altay Bayındır'ın ise diz travması yaşadığı açıkladı. Öte yandan yeni transfer Joao Pedro'nun ise üst adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, futbolcuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Joao Pedro'nun sakatlığı ne kadar sürecek?

  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'nun üst adalesindeki yırtıkla ilgili net bir bilgi verilmedi. Adale yırtıklarında futbolcuların sahaya dönüşü temkinli bir şekilde sağlanıyor. Brezilyalı futbolcunun 2-3 hafta tedavi ve güçlendirme çalışmaları yapacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun sahaya çıkışı ise 1 ayı bulabilir.
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