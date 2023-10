Fenerbahçe'de son haftaların yıldızı İrfan Can Kahveci

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golde takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig’de de 3 gol kaydetti. İrfan Can, 47. dakikada sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atarken, 62. dakikada Edin Dzeko’nun golünde de asist yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can, 68. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.