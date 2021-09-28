Spor Fenerbahçede Vitor Pereiranın yüzünü güldüren gelişme
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yüzünü güldüren gelişme

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 30 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Nazım Sangare bireysel çalışmalara başladı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçede Vitor Pereiranın yüzünü güldüren gelişme
Fenerbahçe'de Olympiacos maçı hazırlıkları başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda Hatayspor ile oynanan müsabakaya ilk 11’de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirdi.

Diğer futbolcular ise saat 11.00’de ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

İrfan Can, Sosa ve Nazım müjdesi

İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını sürdürdü.

  • Sarı-lacivertliler, Olympiakos maçı hazırlıklarını 29 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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