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Spor

Fenerbahçe'den Al Musrati hamlesi

27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro bonservis isteyen Braga ile temasa geçerken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

09:24 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler Braga kulübüyle temasa geçti.


Braga'nın Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Panathinaikos ile oynayacağı mücadele sonrası Fenerbahçe Al Musrati için temaslarını sıklaştıracak.


Bragalı yöneticiler Libyalı ön libero için 15 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.


Ndombele beklemede

Fenerbahçe'nin ön libero bölgesi için hedeflerinden birisi de Tanguy Ndombele. Sarı-lacivertliler geçen sezon Napoli'de kiralık olarak oynayan Tottenham'ın 26 yaşındaki orta sahası Ndombele ile prensipte anlaşmaya vardı.


Fenerbahçe geçtiğimiz hafta içerisinde Tottenham ile yaptığı görüşmelerde de önemli aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, orta saha için diğer adaylarla görüşürken, Ndombele'yi ise beklemeye aldı.


Fenerbahçe, görüştüğü diğer isimlerden bir sonuç alamazsa Ndombele transferini sonuçlandırmak için tekrar harekete geçecek. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Napoli ile İtalya Serie A Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.







#Fenerbahçe
#Al Musrati
#transfer
#Braga
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