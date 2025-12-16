Fenerbahçe'den ayrıldı! Performansıyla adından söz ettiriyor

Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Miha Zajc, 2019 yılında Empoli’den sarı-lacivertlilere gelmişti.





Kulüpte geçirdiği süre boyunca 123 resmi maçta görev yapan Zajc, bu süreçte Genoa ve Fransa’nın Toulouse ekiplerine de kiralık olarak gönderilmişti. Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu, Hırvatistan'ın köklü kulübü Dinamo Zagreb’e bonservissiz olarak transfer olmuştu. Bu transfer, futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açtı.





Dinamo Zagreb formasıyla Hırvatistan Ligi'nde kısa sürede büyük bir etki yaratan Miha Zajc, son haftalardaki performansıyla ülkesinde ve Hırvatistan'da gündem oldu. Ligde oynanan Slaven Belupo Koprivnica karşılaşmasında alınan 5-2'lik galibiyette, Sloven orta saha adeta resital sundu. Takımının elde ettiği bu önemli zaferde 2 gol ve 1 asistle doğrudan skor katkısı sağlayan Zajc, maçın en dikkat çeken ismi oldu.





Dinamo Zagreb'e transfer olduktan sonra istikrarını artıran Miha Zajc, bu sezon gösterdiği verimlilikle taraftarın kısa sürede sevgilisi haline geldi. Hırvatistan 1. Ligi'nde şu ana kadar forma giydiği 9 maçta 2 gol kaydetti ve 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Böylece tecrübeli orta saha, sadece lig maçlarında toplam 7 gole doğrudan etki etmiş oldu. Yoğun maç temposunda Avrupa arenasında da sahne alan Zajc, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada da 1 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.



