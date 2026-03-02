Fenerbahçe'den Semedo ailesine geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Semedo’nun eşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Nelson Semedo’nun eşi Marleno Semedo’nun trafik kazası geçirdiğini açıklarken, geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo’nun eşi Marleno Semedo’nun trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Semedo’nun eşi Marleno Semedo’nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
#Fenerbahçe
#Nelson Semedo
#Süper Lig