Fenerbahçe'den Skriniar açıklaması geldi! Sakatlığı belli oldu

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off mücadelesinde Nottingham Forest ile oynanan kritik karşılaşmada sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpten, konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 16 turu play-off aşamasında oynadığı Nottingham Forest maçında sakatlanan takım kaptanı Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, tecrübeli futbolcunun sağ kasığında zorlanmaya bağlı kısmi yırtık saptandı. Oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."