Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi oyuncularını uyararak, "Hep yaptığımız gibi yine önde basmalı, kendi futbolumuzu oynamalıyız" dedi. Oyun içerisinde sakin kalmaları gerektiğini ifade eden İsmail Kartal, oyuncularına, Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunu söyledi.