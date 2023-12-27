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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı dünyanın en iyi 10 oyuncu arasına girdi

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) derlediği listeye göre Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına adını yazdırdı. Fenerbahçeli oyuncu için Avrupa'nın birçok kulübünün devre olduğu biliniyor.

Haber Merkezi
14:27 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:59 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde zirvede yer alıyor
Fenerbahçe ligde zirvede yer alıyor

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla birçok büyük kulübün dikkatini çeken 24 yaşındaki milli oyuncu, dünyanın en iyi sol bekleri arasına adını yazdırdı.


Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirledi. Yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncu listenin 8. sırasında yer alıyor.


Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro.


Dünyanın en iyi 10 sol beki belli oldu

CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4. İşte dünyanın en iyi 10 sol beki;




#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Süper Lig
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