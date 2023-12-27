Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla birçok büyük kulübün dikkatini çeken 24 yaşındaki milli oyuncu, dünyanın en iyi sol bekleri arasına adını yazdırdı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirledi. Yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncu listenin 8. sırasında yer alıyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Dünyanın en iyi 10 sol beki belli oldu
CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4. İşte dünyanın en iyi 10 sol beki;