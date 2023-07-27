Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in yüzündeki morluğun sebebi ne?

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in yüzündeki morluğun sebebi ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun televizyonlara yansıyan görüntüsü sosyal medyada spekülasyonlara neden olurken konuyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Ahmet Selim Kul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Luan Peres'in gözünün altındaki morluğun sebebinin Batshuayi ile girdiği ikili mücadele olduğunu belirtti. Antrenmanda yaşanan ikili mücadele esnasında Batshuayi'nin elinin Peres'in gözünün olduğu yere geldiği ve morluğun bu sebeple meydana geldiği aktarıldı.