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Spor

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in yüzündeki morluğun sebebi ne?

Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 yendiği Konferans Ligi ön eleme maçı öncesinde Luan Peres'in yüzündeki morluk dikkat çekmişti. Brezilyalı futbolcunun yüzündeki bu morluğun sebebi ortaya çıktı.

21:39 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Luan Peres - Fenerbahçe

Luan Peres - Fenerbahçe

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in yüzündeki morluğun sebebi ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun televizyonlara yansıyan görüntüsü sosyal medyada spekülasyonlara neden olurken konuyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Ahmet Selim Kul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Luan Peres'in gözünün altındaki morluğun sebebinin Batshuayi ile girdiği ikili mücadele olduğunu belirtti. Antrenmanda yaşanan ikili mücadele esnasında Batshuayi'nin elinin Peres'in gözünün olduğu yere geldiği ve morluğun bu sebeple meydana geldiği aktarıldı.

Öte yandan Luan Peres de sosyal medya hesabından durumun bir antrenman kazası olduğunu belirtti.

Ahmet Selim Kul'un paylaşımı şu şekilde;


#Fenerbahçe
#Luan Peres
#Zimbru
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