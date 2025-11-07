Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız Plzen maçı öncesi otelde sorun yaşadı: İlaçla oynamak zorunda kaldı

14:347/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Fenerbahçeli yorumcu Murat Aşık, maçın ardından açıkladı.
Fenerbahçeli yorumcu Murat Aşık, maçın ardından açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi yıldız oyuncunun otelde sorun yaşadığı, ilaçla oynamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı ve puanını 7'ye yükseltti.


Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte takım kaptanı Milan Skriniar'ın sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli yorumcu Murat Aşık, katıldığı Sports Digitale Youtube programında konuya dair konuştu.

"YEMEKLE ALAKALI SORUN OLMUŞ"
Kaldıkları otelde rahatsızlanan Slovak stopere ilaç tedavisi uygulandığını belirten Aşık,
"Bugün otelde yemekle alakalı bir sorun olmuş ve kaptan Milan Skriniar ilaçla oynamak zorunda kalmış."
dedi.




