Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi kulübüyle sözleşme uzattı

Bu sezon takımıyla 52 karşılaşmada süre alan oyuncu, 14 gol ve 14 asistle oynadı.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal ile devam etme kararı alan fakat gelecek sezon için yeni bir hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Kadrosuna golcü bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin aradığı ismi Brezilya'da bulduğu iddia edilmişti. Kulübüyle anlaşamayan ve yoluna Avrupa'da devam etmek istediği kaydedilen Ferreira'nın peşine düşen sarı-lacivertliler, bu görüşmelerde başarılı olamadı.

Sözleşmesini uzattı

Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından buzları eritti ve sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Maaşında belirgin bir artışa giden Ferreira, aynı zamanda gelecek sezon 10 numaralı formayı giyecek.

SPOR Fenerbahçe gol makinesinin peşine düştü