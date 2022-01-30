Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi kulübüyle sözleşme uzattı

Sezona teknik direktör İsmail Kartal ile devam etme kararı alan fakat gelecek sezon için yeni bir hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Kadrosuna golcü bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin aradığı ismi Brezilya'da bulduğu iddia edilmişti. Kulübüyle anlaşamayan ve yoluna Avrupa'da devam etmek istediği kaydedilen Ferreira'nın peşine düşen sarı-lacivertliler, bu görüşmelerde başarılı olamadı.
- Sözleşmesini uzattı
- Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından buzları eritti ve sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Maaşında belirgin bir artışa giden Ferreira, aynı zamanda gelecek sezon 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'nin istediği Ferreira, kulübüyle olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Maaşında belirgin bir artış olan 24 yaşındaki oyuncu, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyecek. https://t.co/X9Kh2ZIyAf
Fenerbahçe'nin istediği Ferreira, kulübüyle olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Maaşında belirgin bir artış olan 24 yaşındaki oyuncu, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyecek. https://t.co/X9Kh2ZIyAf— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) January 30, 2022