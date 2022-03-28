Roberto Mancini: Her konuda anlaştık

Gelecek sezon sarı-lacivertli takımı yabancı bir hocaya teslim etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, birçok farklı teknik direktörle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Joachim Löw ile anlaşma aşamasına gelen Başkan Koç'un, sürpriz bir şekilde Kuzey Makedonya'ya elenerek Dünya Kupası için vize alamayan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini ile görüşeceği iddia edildi.

Türkiye ile oynanacak olan özel maç sonrasında Mancini ile bir araya geleceği iddia edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İtalyan hoca için şansını zorlayacağı ifade edilmişti.

"Her konuda anlaştık"

Türkiye maçı öncesinde konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na katılamadığı için görevinden ayrılacağı iddia edilen tecrübeli hoca, şu için böyle bir düşüncesinin olmadığını ve yeni başlangıçlar için yollarına devam edeceklerini söyledi.

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Roberto Mancini, "Başkan Gravina ile konuştum ve her konuda anlaştık. Artık önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Sakince oturup düşünüp, neyin geliştirilebileceğine karar vereceğiz. Eskiyi geride bırakıp, yeniden başlamalıyız. Çünkü önemli maçlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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