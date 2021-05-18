Spor Fenerbahçenin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 12-13 Haziranda yapılacak
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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 12-13 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurul toplantısı tarihinin, 5-6 Haziran olarak güncellendiğini açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçenin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 12-13 Haziranda yapılacak
Fenerbahçe'de henüz resmi olarak başkanlık için aday başvurusunda bulunan kimse yok.

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12-13 Haziran 2021 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"12.05.2021 Tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 29-30 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 16 Mayıs 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

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