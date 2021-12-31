Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine Beşiktaş'tan yeşil ışık

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonuna ait oynanmayan Süper Kupa Finali talebiyle ilgili açıklama yaptı. Kocadağ, "Türkiye Futbol Federasyon'u oynatırsa Beşiktaş o kupayı almak için mücadele eder" dedi.
"Biz oynamak isteriz"
Radyospor'a konuşan Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;
- "Biz hiçbir final müsabakasından geri durmayız. Federasyon bir karar alır, Süper Kupa'nın oynanmasıyla alakalı uygun bir tarih belirleyip, kupanın oynanması gerektiğini belirtirse, biz oynamak isteriz. Tabii şartlar ne olacak, hangi tarihte olacak, bunu Federasyon belirleyecek. Bize oynamayla ilgili bir irade konulursa, Beşiktaş bunu reddedecek bir pozisyonda değil. Tabii ki sahaya çıkıp, o kupayı almak için mücadele eder."