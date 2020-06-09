Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam: Emre Belözoğlu önerdi resmi teklif yapıldı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, gelecek yıl sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.
Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar, 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek.
2009 yılında Altay'da teknik direktörlük yapan Tahir Karapınar, Gaziantepspor, Manisaspor ve Konyaspor'da ise yardımcı antrenör olarak çalıştı.
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