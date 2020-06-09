SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam: Emre Belözoğlu önerdi resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 8 haftalık süreçte takımın başına Tahir Karapınar'ı getirmek istiyor. Sarı-lacivertli kulübün 53 yaşındaki çalıştırıcıya teklif yaptığı bildirildi.

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Tahir Karapınar, futbolculuk kariyerinde Manisaspor, Göztepe ve Altay takılarının formasını giydi.

Tahir Karapınar, futbolculuk kariyerinde Manisaspor, Göztepe ve Altay takılarının formasını giydi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, gelecek yıl sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.

Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar, 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek.

  • 2009 yılında Altay'da teknik direktörlük yapan Tahir Karapınar, Gaziantepspor, Manisaspor ve Konyaspor'da ise yardımcı antrenör olarak çalıştı.


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