Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber: Cezalı duruma düştü

Fenerbahçe
Fenerbahçe

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada sarı kart gören sarı-lacivertlilerin yıldız ismi cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı kaleci Ederson, ilk yarının bitiminde hakem Oğuzhan Çakır’a itirazda bulununca sarı kart gördü. Ederson, bu kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı kaleci, gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Ederson, bu sezon Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, 19 maçta da kaleyi korudu.




#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Ederson
