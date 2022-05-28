Ferdi Kadıoğlu milli takım kampında konuştu: "En iyi kararı verdim"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekibimizde Ferdi Kadıoğlu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İlk kez A Milli Takım'a davet edilen 22 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Beni çok sıcak karşıladılar"
- "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle tanıştım dün. Bana çok sıcak karşılama yaptılar."
"Birçok mevkide oynadım, bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler"
- "Fenerbahçe'de birçok mevkide oynadım. Benim için de yeni bir şeydi. Bence başarılı da oldum. Milli Takım'da da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler, aynı şekilde Milli Takım'da da bunu başarmak istiyorum."
"Hedefimiz 4 maçı da kazanmak"
- "Sanırım ilk kez arka arkaya 4 maç var. Bizim için önemli maçlar. Bana göre de çok önemliler. Hedefimiz hepsini kazanmak. Bütün maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa'nın en iyi futbolcuları Milli Takım'dalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek."
Milli takım seçimi
- "Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır."