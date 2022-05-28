Ferdi Kadıoğlu milli takım kampında konuştu: "En iyi kararı verdim" A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Ferdi Kadıoğlu, büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Milli takım seçimiyle ilgili soruya cevap veren genç oyuncu, "En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu" dedi.

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