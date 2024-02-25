Spor

Fernando Santos'tan oyuna eleştiri: 'Biz orta seviye değiliz'

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Fernando Santos, "Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz" ifadelerini kullandı.

21:54 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fernando Santos, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:

'Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi'

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz kontratak oynayan bir takım. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdik. Bazen kompakt değildik, takım boyu çok uzadı, sıkıntılar yaşadık. Değiştirmemiz gereken 3-4 şey var. Çok fazla top kaybı yapıyoruz, topu kaptıktan sonra çok basit şekilde geri verebiliyoruz, birebirlerde yeteri kadar agresif değiliz, alamıyoruz. Bunlar önemli. İdmanlarda çözmek zorundayız. İyi şeyler var ama öncelik vermemiz gereken şeyler iyi olmadığımız şeyler. Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gereken şeyler var"

'Biz orta seviye değiliz'

"Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olma düşüncesini devam ettirmeliyiz. Bunu da çalışarak, oyuncularla konuşarak yapabiliriz. Bu konuyu geliştireceğiz"

'İdmandaki performansları sahaya yansıtmalıyız'

"Maçın da bazı anlarında sıkıntılar yaşadık. Oyuncular idmanlarda bazen çok iyi şeyler gösteriyorlar, maç da bazen gösteremeyebiliyorlar. Belki bir özgüven sorunu olabilir, oyun karakteriyle ilgili olabilir. Bunların üzerine düşünmemiz lazım. İdmandaki performansları sahaya yansıtmalıyız"

Galatasaray maçı

"Şu an önümüzde Konyaspor maçı var. Sonrasını sonra konuşuruz"




#Beşiktaş
#Fernando Santos
#İstanbulspor
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