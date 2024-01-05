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Spor

Feyyaz Uçar'dan teknik direktör mesajı: Yeni hocayla çıkmak istiyoruz

Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör sorusuna cevap veren futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, "Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Öncelikli olarak Rizespor maçına yetişmezse bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

23:27 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 23:27 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına yeni hocayla çıkmak istiyor.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına yeni hocayla çıkmak istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig 19.haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu.


Feyyaz Uçar'ın açıklamaları:
'Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır'

"Takımın eksikleri aşağı yukarı belli, belirli mevkiler var. Söz konusu hocayla bunlar paylaşılacak. Transferin başlangıcı için zaman var. Biz yeni gelen hocaya transfer etmek istediğimiz oyuncuları söyleyeceğiz. Onun onayını alacağız. Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Öncelikli olarak Rizespor maçına yetişmezse bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Biraz vakit kaybettik. Bu konuda sığınacak bir şeyimiz de yok. Önemli olan bir an önce Beşiktaş'a layık bir hocayı göreve başlatmak"


'Memnun değiliz'

"Mücadeleden memnun değiliz. Ama olay sadece sahadaki oyuncularla alakalı değil. Eminim hepsi elinden geleni yapmaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Önemli olan bundan sonra daha istekli bir takımla yola devam etmek"

'Transfer çalışmalarımız var'

"Transferle ilgili çalışmalarımız var. Ama kesinleşmeden isim vermem doğru değil. Hem kulüpleri hem oyuncuları hem de kendimizi zor duruma düşürmek istemiyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor"


'Üniversiteli takım olmak istiyoruz'

"Bizim zamanımızdaki takım, kolej takımıydı. O havayı yakalamak için bu işe soyunduk. Tekrar o havayı yakalamak ve kolej takımından daha iyi üniversiteli takım olmak istiyoruz"






#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Feyyaz Uçar
#Teknik direktör
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