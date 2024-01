Feyyaz Uçar'dan teknik direktör mesajı: Yeni hocayla çıkmak istiyoruz

'Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır'

'Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır'

"Takımın eksikleri aşağı yukarı belli, belirli mevkiler var. Söz konusu hocayla bunlar paylaşılacak. Transferin başlangıcı için zaman var. Biz yeni gelen hocaya transfer etmek istediğimiz oyuncuları söyleyeceğiz. Onun onayını alacağız. Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Öncelikli olarak Rizespor maçına yetişmezse bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Biraz vakit kaybettik. Bu konuda sığınacak bir şeyimiz de yok. Önemli olan bir an önce Beşiktaş'a layık bir hocayı göreve başlatmak"