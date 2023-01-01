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Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde FIFA'dan gelen transfer yasağı kaldırıldı.
İddialara göre FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hak edişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı. Galatasaray'da Domenec Torrent, futbolcular Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Omar Elabdellaoui'nin alacaklarını alamadığı iddia edilmişti.
FIFA’nın getirdiği geçici yasak Lucas Torreira'nın kişisel hakları ile ilgili bir durum söz konusu olduğu ve Uruguaylı futbolcunun FIFA'ya 18 bin 500 dolarlık alacağı için başvurduğu öğrenildi. Torreira'nın imaj haklarının ödenmesinin ardından Galatasaray 'a verilen geçici transfer yasağını kaldırdığı sarı-kırmızılı kulübe bildirdi ve ilgili belgeyi Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Galatasaray'ın transfer penceresi resmen açılmış oldu.
5 Ocak'ta Lucas Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı gelmişti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA'ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı. Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.