FIFA’nın getirdiği geçici yasak Lucas Torreira'nın kişisel hakları ile ilgili bir durum söz konusu olduğu ve Uruguaylı futbolcunun FIFA'ya 18 bin 500 dolarlık alacağı için başvurduğu öğrenildi. Torreira'nın imaj haklarının ödenmesinin ardından Galatasaray 'a verilen geçici transfer yasağını kaldırdığı sarı-kırmızılı kulübe bildirdi ve ilgili belgeyi Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Galatasaray'ın transfer penceresi resmen açılmış oldu.