Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor'a 3-1 yenildiği mücadelede kural hatası yapıldığı iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu'na taşıyor. Sarı lacivertliler yedikleri ilk goldeki taç atışında taçın el değiştirmesi gerektiğini ifade ederken ikinci golde de Cisse'nin ceza sahası içerisinde olması sebebiyle hakemin bu pozisyonda golü iptal etmesi gerektiğini savunuyor.

Peki maç tekrarı kararı nasıl veriliyor? Alanyaspor-Fenerbahçe maçında bunu gerektirecek bir durum bulunuyor mu? Tüm bu soruları Avrupa futbolunu yakından takip eden Hüseyin Özkök ile örnekler üzerinden konuştuk.

"FIFA maç tekrarlarına kesinlikle karşı"

"FIFA saha içinde yapılan futbolun ana oyun kuralları ihlal edilmesi dışında maç tekrarlarına kesinlikle karşı. Örnek vermek gerekirse Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında maçta olduğu gibi atılması gereken oyuncu atılmadıysa veya bir takım 12 oyuncuyla oynuyorsa bu kural ihlali ve maçın tekrarını gerektiriyor. Yani 'ceza sahasında oyuncu var' veya 'taç atışında hata vardı' gibi durumlarda maç tekrarını FIFA asla istemiyor."

Bundesliga'dan dikkat çeken örnekler

"23 Nisan 1994'te oynanan Bayern Münih-Nürnberg karşılaşmasında 26. dakikada Thomas Helmer topu kaleye doğru vuruyor ve top dışarı gitmesine rağmen hakem Hans-Joachim Osmers yardımcısının uyarısıyla gol veriyor. Maçı Bayern 2-1 kazanıyor. Tabi büyük bir tartışma çıkıyor. Net olarak kaleye girmeyen bir topla Bayern Münih maçı 2-1 kazanıyor. Bunun üzerine o dönemdeki Almanya Futbol Federasyonu maçın tekrarına karar veriyor ve tekrar maçını da Bayern Münih 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyor. Ancak FIFA Almanya'ya maçın tekrarı nedeniyle sert eleştirilerde bulunuyor. Bunun ardından FIFA maç içindeki yanlış kararların maçın sonucuna etki etse bile tekrarına neden olamayacağını belirterek bir daha böyle bir kararın alınmamasını istiyor."

"Kiesling'in gol olmayan golü bile tekrar gerektirmedi"

"18 Ekim 2013'te oynanan Hoffenheim-Leverkusen karşılaşması ise 1994'teki uygulamanın tam tersi durumda. Leverkusen'in 1-0 gerideyken Kiessling ile attığı 'gol olmayan gol' sonrasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Hakem Felix Brych ağları kontrol bile etmemiş ve gol kararı verilmiş, Leverkusen de maçı 2-1 kazanmıştı. Hoffenheim yönetimi maçta kural hatası olduğunu belirterek maç tekrarı isteğini federasyona taşıdı. Ancak Almanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bunun bir hakem hatası olduğu gerekçesi ile bu itirazı reddetti."

"FIFA ne derse o olur, IFAB devreye girmeli"