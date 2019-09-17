Fenerbahçe'den kural hatası itirazı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edecek.
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın önüne ise mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın kural hatası yaptığı iddiası öne geçti.
Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler bu maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak.
Ne olmuştu?
Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.
İlk golde de mi kural hatası var?
Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edecek. pic.twitter.com/byVGLZZ59b
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