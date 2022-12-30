Fırat Aydınus'tan Erkan Özdamar iddiası: Vücut dilini dikkatlice izleyin

Sivasspor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibin iptal edilen golünü TV8,5'ta değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, Erkan Özdamar ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Hakemin vücut diline dikkati çeken Aydınus, Erkan Özdamar'ın bile golü neden iptal ettiğini bilmediğini söyledi.
Fırat Aydınus'un pozisyon hakkındaki yorumları şöyle:
"Kendisi de bilmiyor"
- "Ne ofsayt ne de verilecek bir faul var. Gol neden iptal edildi? Geçerli sayılmalıydı. Bence sebebini, iptal eden hakem de bilmiyor. Ama ettirmek için çağıran Esas VAR hakemi Özgüç Türkalp’e sormalı sebebini TFF ve MHK."
"O anda aklına acaba Atilla Karaoğlan mı geldi?"
- "Sivasspor’un iptal edilen golünden sonra ne ruh ne de mental olarak sahada yoktu. Bence iptal ettiği golün sebebini kendisi dahi bilmiyordur hala. İki kere VAR monitörüne gitti. Dönüp kararı verene kadar vücut dilini dikkatlice izleyin. Neyi niye yapacağını ve nasıl karar vereceğini bilmeyen ürkek, öz güvensiz yapıda hareket ve tavırlar. O anda aklına acaba Atilla Karaoğlan mı geldi? FIFA hakemi de olsa ders çıkarılacak bir maçtı Erkan Özdamar için. FIFA hakemi olduğunda, 'Ben oldum' dersen, bu sonun başlangıcının devreye girdiği andır. Örnekler mevcut. Bir yıl ve daha az süren FIFA hakemlikleri gibi. Bu arada Erkan Özdamar’dan daha kötü performansa sahip biri daha vardı. Ama o sahada yoktu. Çünkü VAR masasındaydı."