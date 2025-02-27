Fırtına kupada esti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4 puanla üçüncü ve son maçına çıkan Trabzonspor, 3 puanla üçüncü sırada yer alan Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ederek gruptan lider çıkma başarısı gösterdi. Karşılaşmaya pas bağlantısı yüksek bir organizasyonla başlayan bordo-mavili ekip ön alan baskısı ile rakibini kendi alanına hapsederken karşılaşmanın 13. dakikasında paslaşmalar sonrası Lundstram Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Oyunu ve skoru tutan Trabzonspor, takım savunmasını ön planda tutarak oyun organizasyonunu sağlıklı bir şekilde yürütüp gol ararken 41. dakikada ani gelişen atakta Edin Visca skoru 2-0 yaptı. Farkı yakalayan Trabzonspor hücum organizasyonlarını sağlıklı yaparken 44. dakikada Mendy ile skoru 3-0 yaptı.

HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK SAKATLANDI

İkinci yarıda oyunu kendi kontrolünde tutan Trabzonspor, takım savunmasını ön plana alıp, geçişleri pas bağlantılarını doğru yaparak sonuç üretmeye çalışırken Muhammet Cham serbest vuruştan attığı mükemmel golle farkı 4'e çıkardı. Rizespor 63'te kazandığı penaltı atışını Jurecka ile gole çevirip skoru 4-1'e getirdi. Son bölümde maçın hakemi Ümit Öztürk, sakatlandığını belirterek kenara geldi. 79'da yönetimi 4. hakem Davut Çelik devraldı. 83'te Banza ve 89'da Hojer'in karşılıklı golleri skoru 5-2'ye getirdi. Trabzonspor lider olarak, İskenderun da 2. olarak çeyrek finale çıktı.

Mendy: Golü konuşmuştuk

Trabzonspor'da dün müthiş bir gole imza Batista Mendy, “Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." sözlerini sarf etti. İyi oynadıklarını söyleyen Mendy, orta saha rotasyonu hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Güçlü oynadık

Trabzonspor'un yıldızı Stevan Savic, Rize karşısında güçlü bir oyun ortaya koyduklarını ve çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Savic, sakatlık süreci ile ilgili ise “Kolay olmuyor ama güçlü dönebilmek için çok çalıştım. Bugün de mutlu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Ömür, eski takımına karşı

Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Genç futbolcu, maç öncesi başta eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.

Papara Park'ta 7 maçlık seri

Bu sezon Süper Lig’de evinde başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, sahasındaki galibiyetlere Türkiye Kupası’nda da devam etti. Dün Papara Park’ta Çaykur Rize’yi yenerek tur atlayan bordo-mavililer, böylece evinde kazandığı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sahasında oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip gelerek 15 puan toplayan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda grubun ilk maçında ağırladığı Alanyaspor’u da 3-0’la geçmişti.







