Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

21:4030/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Kayserispor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 TRT Spor Yıldız şifresiz canlı izle: Twente Beşiktaş, Ajax Galatasaray, Midtjylland Fenerbahçe canlı izleme ekranı