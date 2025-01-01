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Fırtına'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

00:011/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
AA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.







#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor

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