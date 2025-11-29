Yeni Şafak
Foden 90+1'de sahne aldı: Manchester City Leeds'i mağlup etti

20:5329/11/2025, Cumartesi
Phil Foden'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
İngiltere Premier Lig 13. haftasında Manchester City sahasında Leeds United'ı Phil Foden'ın 90+1. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.


Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 1 ve 90+1. dakikalarda Phil Foden ile 25. dakikada Josko Gvardiol atarken, konu takımın golleri 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 68. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi.


Manchester City bu galibiyetle puanını 25 yaptı, düşme hattındaki Leeds United ise 11 puanda kaldı.






#Manchester City
#Leeds United
#Premier Lig
