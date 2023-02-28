Fransız futbolunda bir dönem sona erdi: Skandal başkan istifa etti

Son olarak futbol menajeri Sonia Souid, L'Equipe gazetesi ile RMC radyo kanalına verdiği röportajda, "Le Graet'in dairesine gittim. Ondan yardım istiyorsam, onun da bana bazı şeyler yapmasına izin vermem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.