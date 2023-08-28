Fred Galatasaray sorusuna cevap verdi

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Fred, Samandıra Can Bartu Tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Fred'in açıklamaları şöyle:

'Çok mutluyum'

"Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Her şey iyi gidiyor. Beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak devam ederim"





'Projeler hoşuma gitti'

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeler çok hoşuma gitti. Taraftarımız da kararımı vermemde etkiliydi"





Samsunspor maçı iptal edilen golü

"Maalesef, atmış olduğum gol iptal edildi. Çok güzel bir goldü. Geçerli olsaydı, benim için de harika bir başlangıç olacaktı. Elbette, önemli olan 3 puanı almaktı"





'Ben burayı tercih ettim'

"Türkiye'den ilgilenen kulüpler vardı ama menajerim üzerinden iletişime geçildi. Diğer takımın da teklifte bulunduğu doğru ama ben buraya gelmeyi tercih ettim"





'Turu geçmek istiyoruz'

"Twente maçı bizim için iyiydi. Twente de iyi takım, maça iyi başladılar, öne geçtiler ama biz sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha kolay oldu ama bitmiş değil. İkinci maç zor olacak. Turu geçmek istiyoruz"





'Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz'

"Konferans Ligi'ni tabii ki kazanmak istiyoruz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi isimler çok önemli işler başardılar. Ben de bu kulübün tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum"





'Fenerbahçe şampiyonluğu hedefler'

"Fenerbahçe'nin şampiyon olması için elimizden geleni yapacağız çünkü Fenerbahçe her zaman şampiyonluğu hedefler"





'Tarih yazabiliriz'

"Livakovic çok iyi bir kaleci. Takımımıza yardım etmeye geldi. Hepimiz takıma sağlamak için çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu takım tarih yazabilecek kapasitede"





'Altay büyük bir takıma gidiyor'

"Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. Büyük bir takıma gidiyor. Yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum. Çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Altay, Manchester United'da çok mutlu olacak"



























