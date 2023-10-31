|
Spor

Fred derbide yok

Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha Fred, Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Mehmet Onur Nizamoğlu
11:41 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 14:15 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fred, 8. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fred, 8. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Lig maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den kötü haber geldi.


Pendikspor maçında sakatlanarak sahadan çıkan tecrübeli oyuncunun, kasık bölgesinde zorlanma olduğu ve hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.


Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a görev verecek. Zajc, merkezde İsmail Yüksek ile birlikte oynayacak.


Brezilyalı orta saha bu sezon toplamda 14 maça çıkıp 5 asistlik performans sergiledi.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Fred
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KeyVac Aşı Üretim Merkezi kimin?