Fred, 8. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Lig maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den kötü haber geldi.
Pendikspor maçında sakatlanarak sahadan çıkan tecrübeli oyuncunun, kasık bölgesinde zorlanma olduğu ve hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a görev verecek. Zajc, merkezde İsmail Yüksek ile birlikte oynayacak.
Brezilyalı orta saha bu sezon toplamda 14 maça çıkıp 5 asistlik performans sergiledi.