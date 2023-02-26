|
Reklam
Reklam
Spor

Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza"

Gelirinin depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi paylaşıldı.

14:33 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor tribünlerinde yapılan koreografi.

Trabzonspor tribünlerinde yapılan koreografi.

Futbol camiası, 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde gerçekleştirilecek organizasyona tüm başkan ile futbolcular katılacak.


Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım videosunu yayımladı.


Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Ersin Destanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayndır ve Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guaridola ve FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in ortak mesajına yer verildi.


İşte "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi:


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Türkiye futbol Federasyonu
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
1 saat önce
default-profile-img
Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza"
Dağlardan kütleler halinde düştü: Herkes kaydetmek için bölgeye akın etti
Bingöl'de heyecanlandıran görüntü
CANLI | Ümraniyespor-Adana Demirspor
MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor
MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.