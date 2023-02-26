Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza"

Trabzonspor tribünlerinde yapılan koreografi.
Futbol camiası, 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde gerçekleştirilecek organizasyona tüm başkan ile futbolcular katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım videosunu yayımladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Ersin Destanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayndır ve Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guaridola ve FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in ortak mesajına yer verildi.