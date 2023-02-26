Futbol dünyası depremzedeler için "Omuz Omuza"

Futbol camiası, 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde gerçekleştirilecek organizasyona tüm başkan ile futbolcular katılacak.