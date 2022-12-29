Spor Futbol dünyasından Pele paylaşımları "Mirasın asla unutulmayacak"
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Futbol dünyasından Pele paylaşımları: "Mirasın asla unutulmayacak"

Dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Aktif futbolculuk kariyerlerini sürdüren oyuncular yaptıkları paylaşımlarla Pele'nin ölümünden duydukları üzüntüleri dile getirdi. Brezilyalı futbol adamının hayatını kaybetmesinin ardından yapılan paylaşımları sizler için derledik.

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Haber Merkezi DHA
Futbol dünyasından Pele paylaşımları: Mirasın asla unutulmayacak
Pele & Cristiano Ronaldo

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Pele'nin Twitter hesabından ailesinin yaptığı açıklama ise şu ifadeler kullanıldı: "Bugün huzur içinde aramızdan ayrılan Pele'nin yolculuğuna ilham ve aşk damgasını vurdu. Aşk, aşk ve aşk. Sonsuza kadar..."

Pele'nin yaşamını yitirmesinin ardından bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar ise şöyle;

  • Ronaldo: ''Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele''
  • Neymar: "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"
  • Josef: "Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi."
  • Vincenzo Montella: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı."
  • Kylian Mbappe: "Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.
  • Enner Valencia: "Huzur içinde yat Pele"
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