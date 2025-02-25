Futbola yabancı kaldık

Süper Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri dün RAMS Park’ta oynandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, 6 puanlık farkın üzerine bir de ikili averajı eline geçirerek büyük avantaj elde etti. Mçın ilk yarısında iki takım da kontrollü oyuna önem verdi. Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabul ederken, Galatasaray topun kontrolünü elinde tuttu.Rakibinin tüm pas opsiyonlarını kapatarak olgun atak geliştirmesini engelleyen sarı-lacivertliler, kaptığı toplarla hızlı çıkarak tehlike yaratmaya çalıştı.

GOL POZİSYONU AZDI

Galatasaray, özellikle sağ kanattan açtığı ortalarla etkili olmaya çalışsa da başarılı olamadı. 5. dakikada En-Nesyri şutunda çerçeveyi tutturamadı. İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. 49’da Barış Alper’in sol kanattan gönderdiği ortada kontrpiyede kalan kaleci İrfan Can, topu çizgi üzerinde tokatladı. İlk 60 dakikada ezeli rakibini yoran Fenerbahçe, oyunun kalan bölümünde biraz daha hücuma çıkmaya başladı. 64’de Muslera’nın önde olduğunu fark eden Oğuz Aydın, uzaklardan sert bir şut gönderirken Uruguaylı file bekçisi parmak uçlarıyla topu kornere çeldi. Mücadele golsüz sona ererken, bu sezon Süper Lig’de yenilgi yüzü görmeyen ve 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise 3. derbisinde de galibiyet alamadı.

Puan farkı 7 oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi sonrası açıklamasında "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik, bu konuda beklentimizin çok altında kaldık. Kazanmak isterdik ama avantajımızı 7 puana çıkardık" ifadesini kullandı. Hakem yönetimine de yüklenen Buruk, “Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin ne kadar kötü maç yönettiğine bakın. Çok kötü fauller verdi, çok kötü oyunu durdurdu. Eli ayağı titredi maçta, ben inanamadım" sözlerini sarfetti. Okan Buruk, Mourinho'nun açıklamaları için de "Ağlamasıyla meşhur, hakem odasına gidip ağladı. Ağlamaya devam etsin" dedi.

Mou: Onlar mutlu biz değiliz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. (Galatasaray'ın) Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Bu dakikada G.Saray kulübesinde herkes zıplıyordu. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz” dedi. Süper Lig'i ve hakemleri eleştiren Portekizli çalıştırıcı, “Türkiye'deki hakemler de 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur” ifadelerini kullandı.

Lemina: Tarih yazmak istedik

Derbide G.Saray'ın en etkili oyuncusu olan Lemina, "Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım” dedi. Sanchez ise "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun" diye konuştu.

Amrabat ve Çağlar sürprizi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbide sakatlıktan çıkan Çağlar Söğüncü'yü ilk onbirde oynatırken, en büyük sürprizi Ambrabat'ı yedek oturtarak yaptı. G.Saray'da ise Okan Buruk sürpriz yapmadı. Derbiye 4-2-3-1 dizilimiyle çıkan Buruk, . Alkmaar maçında yedek kalan Muslera'nın yanı sıra defans hattını Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı dörtlüsünden oluşturdu. Düşüş yaşayan Mertens ise yedek çıktı.

Fred: Elbette mutlu değiliz

Fenerbahçeli Fred maç sonrası "Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz" dedi. Djiku “Sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi” derken, Kostic de "Hala hayattayız" açıklaması yaptı.

Yunus Akgün kart cezalısı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sakatlıktan yeni çıkan Yunus, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak. Öte yandan Eren Elmalı da derbide sakatlandı ve 78'de yerini Mertens'e bıraktı. Sol bek pozisyonuna ise Sallai geçti. Bu arada Barış Alper Yılmaz, dün Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Barış, maç öncesi plaket aldı.

Trabzonspor da Vincic'i istiyor

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi. Bordo-mavili kulüpten “Adalet için eşitlik istiyoruz” başlıklı yapılan açıklamada, “Kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.







