Futbolcuyla çarpışan kaleci yoğun bakıma alındı: Üç gün uyutulacak

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig mücadelesi olan Akınspor-Çaycumaspor maçının 50. dakikasında sakatlanan konuk ekibin kalecisi Aykut Demirdelen hastaneye kaldırıldı.

DHA

"Kafa kemiklerinde ciddi kırıklar"

Çaycumaspor Başkanı Enes Eser ve Akınspor Başkanı Akın Katı, hastaneye gelerek kaleci Aykut Demirdelen’in durumu hakkında bilgi aldı. Yoğun bakımda görev yapan doktor Hakan Ateş, Aykut Demirdelen’in kafa kemiklerinde ciddi kırıklar ve kanama olduğunu, 3 gün uyutulacağını ve tedavi durumunun ise bu süreçten sonra değerlendireceğini belirtti.

Diğer yandan Akınspor Kulübü yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından “Girdiği pozisyonda çarpışma sonucunda talihsiz sakatlık geçiren Aykut Demirdelen'e ve Çaycumaspor ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakıma alınan Aykut, 3 gün boyunca bekletilecek, dualarımız seninle" mesajını yayınladı.

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DHA Aykut Demirdelen'in rakip takım oyuncusuyla çarpışma anı.