Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Futbolda 2025 Luis Enrique'nin yılı oldu

Futbolda 2025 Luis Enrique'nin yılı oldu

11:4128/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı teknik direktörü oldu.

Sporda 2025 yılında ön plana çıkan isimlere ilişkin hazırlanan dosya haberin bu bölümünde, başarılarıyla öne çıkan teknik direktörler ele alındı. PSG'deki ikinci senesinde yenilmesi zor bir takım oluşturan Luis Enrique, takımıyla yıl boyunca kupalara ambargo koydu.


2025'te 6 kupa zaferi


Luis Enrique, PSG'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti. Astronomik bedelli transferleri azaltarak genç oyuncuları sistemine başarıyla monte eden İspanyol çalıştırıcı, PSG'yi yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final gören PSG'nin tecrübeli teknik direktörü, kupalarla dolu geçen 2025'te FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Enrique, Altın Top ödül töreninde de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.


Hansi Flick Barcelona'yı başarıya taşıdı


Alman çalıştırıcı Hansi Flick, İspanya temsilcisi Barcelona'nın başında başarılı bir yıl geçirdi. Flick yönetimindeki Barcelona, seneyi LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamladı. LaLiga'da sezonun en iyi teknik direktörü seçilen Flick, FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülü oylamasında Luis Enrique'nin ardından ikinci sırayı aldı.


Arne Slot Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı


Hollandalı Arne Slot, Liverpool'un başında İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak 2025 yılının öne çıkan teknik direktörleri arasına girdi. "Kırmızılar", bu zaferle Manchester City'nin 4 senelik şampiyonluk serisine son verdi. Oynattığı futbolla sporseverlerin beğenisini kazanan Slot, Premier Lig'de yılın teknik direktörü de seçildi.


Postecoglou, Filipe Luis, Maresca


Avustralyalı Ange Postecoglou, Brezilyalı Filipe Luis ve İtalyan Enzo Maresca, 2025'te başarılarıyla ön plana çıkan diğer teknik direktörler oldu. İngiltere ekibi Tottenham, Postecoglou yönetiminde UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Filipe Luis, Brezilya temsilcisi Flamengo'da lig ve Libertadores Kupası zaferleriyle adından söz ettirdi. Maresca ise Chelsea'nin başında FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadı.

#PSG
#Luis Enrique
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Şırnak Kura Çekilişi: Hak Sahipleri ve Reddedilen Başvurular Listesi