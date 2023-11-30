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Spor

Galatasaray 12,4 milyon euroluk maça çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon euroluk değere sahip. Sarı-kırmızlı ekip, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda yapacağı müsabakayı mutlak kazanmak zorunda.

12:11 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Galatasaray'ın Manchester United maçındaki 11'i

Galatasaray'ın Manchester United maçındaki 11'i

Cim-bom, Kopenhag deplasmanında 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon euroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon euroyu da kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12,4 milyon euro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon euroyla yetinecek.


Kopenhag zaferi Galatasaray’ın kazancını 43,6 milyon euroya taşıyacak

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon euroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.


Bu bağlamda Galatasaray Danimarka’dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64’üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.




An itibarıyla toplam kazanç 31,2 milyon euro

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon euro gelir elde etti.


Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu.


Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.


Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon euroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon euro alacak.


Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.​​​​​​​






#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
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