Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşa sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6' Mauro Icardi, 25' Lucas Torreira, 26' Mendy Mamadou ve 33' Ahmed Kutucu'dan geldi. Galatasaray kupada 3'de 3 yaparak 9 puanla liderliğini korudu. Galatasaray - İstanbulspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
Dakika 1
' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Dakika 5'
GOL!
Mauro Icardi Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Ahmed Kutucu.
Dakika 7' İsabetsiz Şut
Galatasaray takımı Ahmed Kutucu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Dakika 15' Engellenen Şut (Galatasaray)
Mauro Icardi penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dakika 20' İsabetli Şut (Galatasaray)
Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Dakika 24' Gol [2-0] (Galatasaray)
Lucas Torreira ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.
Dakika 26' Gol [2-1] (İstanbulspor)
Mendy Mamadou, Lemina'nın yaptığı hatayı affetmedi farkı 1'e indiren golü attı.
Dakika 30' Direkten Döndü (Galatasaray)
Eren Elmalı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.
Dakika 33' Gol [3-1] (Galatasaray)
Ahmed Kutucu ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Golün asistini yapan isim İlkay Gündoğan.
Dakika 38' İsabetli Şut (Galatasaray)
Kaan Ayhan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Dakika 40' Engellenen Şut (İstanbulspor)
Ceza sahası içinde topla buluşan David Sambissa, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor. Savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Dakika 42' İsabetsiz Şut (Galatasaray)
Galatasaray takımı Yaser Asprilla ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yaser Asprilla tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
İlk yarı 3-1'lik skorla sona erdi.
İKİNCİ YARI
Dakika 46'
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Torreira çıkıyor ve yerine Barış Alper Yılmaz oyuna giriyor.
Dakika 51'
İstanbulspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsa Doğan çıkıyor ve yerine Mücahit Serbest oyuna giriyor.
Dakika 65' İsabetsiz Şut (Galatasaray)
Galatasaray takımı Mauro Icardi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Mauro Icardi tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Dakika 69' İsabetli Şut (İstanbulspor)
Mendy Mamadou tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Dakika 79' Engellenen Şut (Galatasaray)
Galatasaray takımından Yaser Asprilla şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dakika 82' Engellenen Şut (Galatasaray)
Yaser Asprilla rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dakika 82' İsabetsiz Şut (İstanbulspor)
İstanbulspor takımı Alieu Cham ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alieu Cham tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Dakika 90'Ofsayt (İstanbulspor)
Rakip yarı alanın ortalarında Mendy Mamadou için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Maç 3-1'lik skorla tamamlandı.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
#Galatasaray
#İstanbulspor
#Ziraat Türkiye Kupası