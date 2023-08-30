Galatasaray 3 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi elemeyi başardı ve gruplara adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz bu skorun ardından 3 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Temsilcimiz en son 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

Galatasaray daha önce 16 kez gruplarda yer almıştı. Molde'yi eleyen sarı-kırmızılı ekip 17.kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmış oldu. Galatasaray daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez çeyrek final oynama başarısı elde etmişti.