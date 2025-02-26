Galatasaray A takım listesini TFF'ye bildirdi! O isim yok

Galatasaray'ın, ligin kalan haftalarında mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, güncellenen A takım listesini TFF'ye bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim, listede yer almadı. İşte detaylar...
TFF, kulüplerin A takım listelerinin güncellendiğini duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bildirdiği listede, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Mauro Icardi yer almadı.
İŞTE GALATASARAY'IN A TAKIM LİSTESİ:
İŞTE GALATASARAY'IN A TAKIM LİSTESİ:
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