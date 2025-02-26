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Galatasaray A takım listesini TFF'ye bildirdi! O isim yok

Galatasaray A takım listesini TFF'ye bildirdi! O isim yok

16:2226/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın, ligin kalan haftalarında mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın, ligin kalan haftalarında mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, güncellenen A takım listesini TFF'ye bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim, listede yer almadı. İşte detaylar...

TFF, kulüplerin A takım listelerinin güncellendiğini duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bildirdiği listede, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Mauro Icardi yer almadı.


İŞTE GALATASARAY'IN A TAKIM LİSTESİ:


#TFF
#Galatasaray
#A Takım

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