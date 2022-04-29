Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: Burak Elmas istifa etmeyeceğini söyledi

Galatasaray Kulübünün üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Seçim iptal oldu

Davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul eden daire, 100 bin lira teminat yatırılması karşılığında kulüpte 26 Mart'ta yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ve 27 Mart'ta alınan kararların uygulanması ile kulüp tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının tedbiren durdurulmasını hükme bağladı. Dairenin bu kararı üzerine Galatasaray Kulübünün yarın planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

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Başkan adayları ortak açıklama yaptı

Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, konuyla ilgili ortak açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, "Bizi rahatsız eden, şeffaf olmayan bir süreç var. İstiyoruz ki Burak Elmas bu konuyu netleştirsin. Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

"İstifa etmeyecek"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi taktirde sarı-kırmızılı takımın yeniden seçime gitmesi gündemde yer alıyor. Bu konuyla ilgili konuşan Öztürk, "Seçimin 28 Mayıs'ta yapılması konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Sayın Burak Elmas, istifa etmeyeceğini net bir dille söyledi" dedi.

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"Kaostan çıkmanın tek yolu seçim"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu ise kulübün kaostan çıkmasının tek yolunun seçim olduğunu belirtti. Hamamcıoğlu, "Türkiye’de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum. Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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