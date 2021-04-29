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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 2-0 Beşiktaş kazanmıştı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan programa göre 40, 41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.

Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:

40. hafta

  • 8 Mayıs Cumartesi
  • 20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
  • 20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
  • 20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
  • 20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
  • 20.30 Hatayspor - Denizlispor
  • 20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
  • 20.30 Göztepe - Konyaspor
  • 20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
  • 20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
  • 20.30 Galatasaray - Beşiktaş

41. hafta

  • 11 Mayıs Salı
  • 20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
  • 20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
  • 20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
  • 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
  • 20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
  • 20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
  • 20.30 Konyaspor - Trabzonspor
  • 20.30 Denizlispor - Galatasaray
  • 20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
  • 20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

42. hafta

  • 15 Mayıs Cumartesi
  • 20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
  • 20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
  • 20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
  • 20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
  • 20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
  • 20.30 Antalyaspor - Konyaspor
  • 20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
  • 20.30 Göztepe - Beşiktaş
  • 20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
  • 20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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