Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan programa göre 40, 41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.
Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:
40. hafta
- 8 Mayıs Cumartesi
- 20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
- 20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
- 20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
- 20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
- 20.30 Hatayspor - Denizlispor
- 20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
- 20.30 Göztepe - Konyaspor
- 20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
- 20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
- 20.30 Galatasaray - Beşiktaş
41. hafta
- 11 Mayıs Salı
- 20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
- 20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
- 20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
- 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
- 20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
- 20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
- 20.30 Konyaspor - Trabzonspor
- 20.30 Denizlispor - Galatasaray
- 20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
- 20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
42. hafta
- 15 Mayıs Cumartesi
- 20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
- 20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
- 20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
- 20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
- 20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
- 20.30 Antalyaspor - Konyaspor
- 20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
- 20.30 Göztepe - Beşiktaş
- 20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
- 20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. pic.twitter.com/uMyKeXJZoz
Süper Lig'in 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. pic.twitter.com/uMyKeXJZoz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 29, 2021