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Spor

Galatasaray Devler Ligi için son virajda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Molde ile karşılaşacak. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, Rams Parkta oynanacak son 90 dakikayı da alnının akıyla tamamlayıp adını gruplara yazdırmak istiyor.

Umut Yılmaz
09:08 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'da hiç yenilmedi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'da hiç yenilmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, bugün sahasında Molde'yi ağırlayacak. Norveç'teki ilk maçta rakibini 3-2'lik skorla geçerek tur perdesini aralayan sarı-kırmızılı takıma, Rams Park'ta beraberlik yetecek.


Saat 22.00'de başlayacak maç, EXXEN platformundan yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.


Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris, 3. eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıkmıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2006-2007 sezonunda elemeleri geçerek grup aşamasına kalabildi. O sezon turnuvaya 3. eleme turumdan giriş yapan Galatasaray, Çekya ekibi Mlada Boleslav'ı 5-2 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek adını gruplara yazdırmıştı.




Aslan'da eksik yok

Galatasaray'da bugünkü maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Molde ile Norveç'te oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, bu akşamki rövanş karşılaşmasında sahne alacak. Sarı-kırmızılı takımda bir tek UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech görev alamayacak.


Buruk namağlup

Teknik direktörü Okan Buruk ile çıktığı 5 Avrupa maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da bugünkü hedef 5. galibiyet.


Sarı-kırmızılılara Molde karşısında tur için galibiyetin yanı sıra her türlü beraberlik de yetiyor. Tek farklı yenilgi maçı uzatmaya götürürken, Molde tur için Galatasaray'ı en az 2 farklı skorla yenmek zorunda.


Yine kritik maç, yine Mauro Icardi

Galatasaray'ın Molde maçında en büyük silahı yine Mauro Icardi olacak. Bu sezon tüm önemli maçlarda gol katkısı veren Arjantinli futbolcu, bugün de sahaya ilk 11'de çıkacak. Icardi, bu sezon as kadroyla sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atmayı başardı


3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana maçında takımının tek golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligde de Trabzonspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirdi.


Son olarak Norveç deplasmanında sahneye çıkan icardi, Molde karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyeti getirdi.




GALATASARAY-MOLDE
STAT:
Rams Park
HAKEM:
Szymon Marciniak (Polonya)
SAAT:
22.00
YAYIN:
Exxen
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk
MOLDE:
Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Breivik, Haugen, Mannsverk, Brynhildsen, Eikrem
TEKNİK DİREKTÖR:
Erling Moe



#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Molde
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