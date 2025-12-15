Yeni Şafak
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

17:3115/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Galatasaray HDI Sigorta’nın yeni koçu Andrea Gardini
Galatasaray HDI Sigorta’nın yeni koçu Andrea Gardini

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni başantrenör belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan Andrea Gardini'nin görev getirildiğini açıkladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki başantrenörle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Gardini, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Belchatow ve Olympiakos takımlarını çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalya Erkek Milli Takımı ile Polonya Erkek Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.


Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi ve birer Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.




#Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı
#Voleybol
#Andrea Gardini
