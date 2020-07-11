Beşiktaş ve Galatasaray Metincan Cici'nin peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda TFF 2. Lig’de play-off oynama hakkı elde eden Kastamonuspor, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca play-off karşılaşmalarında sağ kanat oyuncusu Metincan Cici’yi Beşiktaş ve Galatasaray’ın talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray gözlemci gönderecek

20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan 2. Lig play-off maçlarına Galatasaray ve Beşiktaş’ın Metincan Cici’yi izletmek için gözlemci göndereceği bildirildi.

Metincan Cici kimdir?

Metincan Cici, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Antalyaspor U21, Çankırıspor, Aydınspor 1923, Sancaktepe, Kırklarelispor, Samsunspor ve Kastamonuspor formalarını giydi. Her iki kanatta da görev apabilen Metincan, bu sezon kırmızı-siyahlı forma altında oynadığı 27 karşılaşmada 14 gol atarken 7’de asist yaptı. Başarılı futbolcunun Kastamonuspor ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

"Bizim için vitrin maçları"

Kastamonuspor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Metincan Cici, "Öncelikle federasyonun verdiği son karar bizi mutlu etti. Çünkü sezon başlarından beri çok çalışıyoruz. Çok emeğimiz var. Çok istekli bir şekilde çalışıyoruz. Devam edilmesi yönündeki karar bizi çok mutlu etti. Biz güzel bir aile olduk. Bu takım çok kısıtlı imkanlarla kuruldu. Çok yukarı hedefler belirtilmiyordu. Ama çok çalıştık. Hedefimizi sonuçlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Son 3 final maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapmak istiyoruz. Burada herkesin hayalleri ve hedefleri var. Genç oyuncularımız var. Play-off maçları bizim için vitrin maçları. Birçok oyuncuyu izlemeye gelecekler. Genç oyuncularımızı görmeye gelecekler. Türk futbolunun da gelişimi açısından güzel bir imkan olacağını düşünüyorum. Kendi takımımıza güveniyoruz. Kupayı bu şehre bu taraftara getirmek istiyoruz. Tuzla ile ilk maçta evimizde kaybettik ama deplasmanda çok iyi şekilde hazırlanıp güzel bir skorla galip gelmiştik. Kampta çok iyi çalışmıştık. Kendimizden emindik. Şu anda da o çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama biz kendimizden eminiz" diye konuştu.



