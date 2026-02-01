Galatasaray-Kayserispor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda iki isim bu maçta forma giyemeyecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maçı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Aslan, evinde alacağı galibiyetle zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Sane'nin de bugün sahada olması beklenmiyor.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un kendilerine şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını bugün yaşayacaklar.