Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Kayserispor

Galatasaray-Kayserispor

15:261/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda iki isim bu maçta forma giyemeyecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maçı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Aslan, evinde alacağı galibiyetle zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.




Barış ve Sane yok

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Sane'nin de bugün sahada olması beklenmiyor.


Yeniler forma bekliyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un kendilerine şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını bugün yaşayacaklar.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yalova TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kurasına katılacaklar listesi