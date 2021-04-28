Galatasaray Konyaspor engelini Emre Akbaba ile son dakikalarda geçti

Hayat

Yazar Hakkı İnanç: Fuzuli büyük şairdir intihale ihtiyacı yoktu

İran devlet televizyonda Türk şair Fuzuli'ye hakaret edilmesini Tvnet ekranlarında değerlendiren yazar Hakkı İnanç, "O büyük tarihi başarılara kıskançlığın neticesi ideolojik argümanlarla tarihi gerçeklerden uzak bir şekilde, aklın örtülmesinin tezahürü olarak görüyorum bunu. Fuzuli büyük şairdir, intihale ihtiyacı da yoktur" dedi.