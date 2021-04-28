Galatasaray Konyaspor engelini Emre Akbaba ile son dakikalarda geçti

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren isim 87. dakikada attığı golle Emre Akbaba oldu.
Maçtan dakikalar;
36. dakikada Etebo’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Halil’in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.
53. dakikada Şener’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem’in sert şutu üstten auta çıktı.
70. dakikada Gedson Fernandes’in verdiği pasta Babel’in, ceza alanı dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşu kaleci Sehic güçlükle oyun alanına çeldi.
GOL!
- 87. dakikada Babel’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sehic’ten seken topa hareketlenen Emre Akbaba, altıpastan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada Babel’in pasında topu alan Ömer’in ceza sahasına girerek sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Sehic’in de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
Zirvede yarış devam ediyor 🚨 pic.twitter.com/eB14rcaPsi
Zirvede yarış devam ediyor 🚨 pic.twitter.com/eB14rcaPsi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 28, 2021
Emre Akbaba’nın ligdeki 4. golü
Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken sahneye Emre Akbaba çıktı. Mücadelenin 87. dakikasında Ryan Babel’in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde kaleci Sehic’ten seken topu iyi takip eden Emre kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
- 28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun 2 de asist bulunuyor. Başarılı futbolcu son olarak 1-0 geride oldukları Trabzonspor müsabakasının son dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.
Karşılaşmaya yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 46. dakikada Emre Kılınç’ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Babel'in ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü, dönen topu Emre Akbaba tamamladı ve skoru 1-0'a getiren golü buldu! #GSvKNY https://t.co/yUoi8Y2O7D pic.twitter.com/VK00mVnZBG
Babel'in ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü, dönen topu Emre Akbaba tamamladı ve skoru 1-0'a getiren golü buldu! #GSvKNY https://t.co/yUoi8Y2O7D pic.twitter.com/VK00mVnZBG— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 28, 2021