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Spor Galatasaray Konyaspor engelini Emre Akbaba ile son dakikalarda geçti
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Galatasaray Konyaspor engelini Emre Akbaba ile son dakikalarda geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 87. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Konyaspor engelini Emre Akbaba ile son dakikalarda geçti
Emre Akbaba'nın Konyaspor maçında attığı golden sonra yaşadığı sevinç.

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren isim 87. dakikada attığı golle Emre Akbaba oldu.

Maçtan dakikalar;

36. dakikada Etebo’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Halil’in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.

53. dakikada Şener’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem’in sert şutu üstten auta çıktı.

70. dakikada Gedson Fernandes’in verdiği pasta Babel’in, ceza alanı dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşu kaleci Sehic güçlükle oyun alanına çeldi.

GOL!

  • 87. dakikada Babel’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sehic’ten seken topa hareketlenen Emre Akbaba, altıpastan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada Babel’in pasında topu alan Ömer’in ceza sahasına girerek sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Sehic’in de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

Emre Akbaba’nın ligdeki 4. golü

Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken sahneye Emre Akbaba çıktı. Mücadelenin 87. dakikasında Ryan Babel’in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde kaleci Sehic’ten seken topu iyi takip eden Emre kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

  • 28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun 2 de asist bulunuyor. Başarılı futbolcu son olarak 1-0 geride oldukları Trabzonspor müsabakasının son dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.

Karşılaşmaya yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 46. dakikada Emre Kılınç’ın yerine oyuna dahil olmuştu.

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