Galatasaray-Liverpool maçlarının tarihleri açıklandı

Galatasaray, lig aşamasında oynanan maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.
Galatasaray-Liverpool maçlarının tarihleri ve saatleri açıklandı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
