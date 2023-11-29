UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray, bugün sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.





Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak isteyen Galatasaray, Manchester United ile oynayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maç Exxen'den canlı yayınlanacak.





Deplasmanda 3-2 yendi





A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen Galatasaray, 4 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor. Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz ekibiyle Old Trafford'da yaptığı ilk maçı 3-2 kazanmıştı.





Kazanırsa Avrupa Ligi garanti





Bugünkü karşılaşmayı kazanarak son 16 turuna kalma şansını son maça taşımayı planlayan Galatasaray, taraftarı önünde Manchester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'da önemli maç öncesi tek eksik bulunuyor. Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek. Manchester ekibinde ise sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.





UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalarak 30 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koyan Galatasaray tur hedefine kilitlendi. Manchester United ve Kopenhag'ı yenmesi halinde grubunu ikinci bitirecek sarı-kırmızılı takım, UEFA'dan 5.6 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 9.6 milyon Euro da Son 16 turu ödülü alacak. 500 milyon TL gelire yaklaşan Galatasaray'da ara transfer bütçesi de Şampiyonlar Ligi'ne bağlı.





Aslan evinde hiç kaybetmedi





Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere temsilcileriyle 22 kez karşılaşırken, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve 10 yenilgi gördü. Manchester United ile tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçta ise takımlar, 2'şer kez güldü 3 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu rekabette sarı-kırmızılılar, 7 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Galatasaray, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. Bir maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer karşılaşmadan ise 0-0 beraberlikle ayrıldı.





Galatasaray'ın gol ayakları Icardi ve Zaha





Galatasaray'da skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Icardi ile Zaha olacak. 2023 yılında 35 gol atarak takımın başarılarında başrolü oynayan Icardi, bugün de en önemli gol ayağı olacak, İngiltere'de uzun süre oynayan Zaha se Manchester United'a rakip olduğu son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırıken, Old Trafford Stadı'ndaki ilk maçta da gol sevinci yaşadı.





"İyi oyunla kazanmak istiyoruz"





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, M. United maçı öncesi kaleci Muslera ile birlikte basının sorularını yanıtladı. "Büyük bir heyecan yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan başarılı çalıştırıcı, "Kazanırsak hem gruptan çıkma adına avantaj yakalayacağız, hem de Avrupa Ligi'ni garantileyeceğiz. Maddi, manevi çok önemli bir maç" dedi. Rakibin ligde son 6 maçın 5'ini kazandığını ve liderin 6 puan gerisine geldiğini hatırlatan Okan Buruk, "Kadro olarak da iyi duruma gelmeleri rakibimizin artıları. Biz de oyunumuzu geliştiriyoruz. Hedefimiz seyircimiz önünde, müthiş atmosferde galip gelmek. Bundan önce iyi oyunu skora yansıtamamıştık. Bu kez iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muslera ise "En en değerli turnuvadayız. Galatasaray olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.





Ten Hag umutlu





Manchester United Teknik Direktörü Erikten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi. İngiltere'de 3-2 kaybettikleri ilk maça göre daha geliştiklerini belirten Ten Hag, "Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin birtakım olacak. Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız" ifadelerini kullandı.



