Galatasaray penaltı bekledi: Taraftarlar isyan etti

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı oyuncular bir pozisyon sonrasında penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.
Devam kararı çıktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru ile Aytemiz Alanyaspor'da Umut Güneş'in girdiği ikili pozisyonda, sarı-kırmızılı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Onyekuru ve Galatasaraylı oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi.
Onyekuru ve Umut arasında yaşanan pozisyon;
Tepkilere neden oldu
Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular isyan ederken, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşte pozisyona gösterilen tepkiler:
Yüzde yüz penaltı nerde bu VAR nerde!???? Nerdeeeeee?????
Yüzde yüz penaltı nerde bu VAR nerde!???? Nerdeeeeee?????— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) February 20, 2021
Penaltı olması için Onyekuru’nun ayağının kırılması mı gerekiyor ?
Penaltı olması için Onyekuru’nun ayağının kırılması mı gerekiyor ?— Erhan Telli (@erhantelli1978) February 20, 2021
Hakem Zorbay Küçük, Onyekuru’ya yapılan harekete penaltı vermemiştir. Pozisyon net penaltıdır. pic.twitter.com/GL1BoMWP8c
Hakem Zorbay Küçük, Onyekuru’ya yapılan harekete penaltı vermemiştir. Pozisyon net penaltıdır. pic.twitter.com/GL1BoMWP8c— FİLALİGS (@filaligs1905) February 20, 2021
Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı dermiyorsanız kendini atıyor diyorsunuz. O zaman sarı kart vermeniz gerekiyor. Sarı kart da vermiyorsanız, o zaman penaltı vermeniz gerekiyor. Kendi içinde çelişen bir hakem yönetimi... Pozisyon da net penaltı..
Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı dermiyorsanız kendini atıyor diyorsunuz. O zaman sarı kart vermeniz gerekiyor. Sarı kart da vermiyorsanız, o zaman penaltı vermeniz gerekiyor. Kendi içinde çelişen bir hakem yönetimi... Pozisyon da net penaltı..— Taner Karaman (@tanerkrmn) February 20, 2021