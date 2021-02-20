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Galatasaray penaltı bekledi: Taraftarlar isyan etti

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Bu karar aynı zamanda sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı oyuncular bir pozisyon sonrasında penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Devam kararı çıktı

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile Aytemiz Alanyaspor'da Umut Güneş'in girdiği ikili pozisyonda, sarı-kırmızılı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Onyekuru ve Galatasaraylı oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi.

Onyekuru ve Umut arasında yaşanan pozisyon;

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.

Tepkilere neden oldu

Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular isyan ederken, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşte pozisyona gösterilen tepkiler:

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