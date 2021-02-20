Galatasaray penaltı bekledi: Taraftarlar isyan etti

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı oyuncular bir pozisyon sonrasında penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Devam kararı çıktı

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile Aytemiz Alanyaspor'da Umut Güneş'in girdiği ikili pozisyonda, sarı-kırmızılı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Onyekuru ve Galatasaraylı oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi.

Onyekuru ve Umut arasında yaşanan pozisyon;

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.

Tepkilere neden oldu

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Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular isyan ederken, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşte pozisyona gösterilen tepkiler:

Yüzde yüz penaltı nerde bu VAR nerde!???? Nerdeeeeee????? — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) February 20, 2021

Penaltı olması için Onyekuru’nun ayağının kırılması mı gerekiyor ? — Erhan Telli (@erhantelli1978) February 20, 2021

Hakem Zorbay Küçük, Onyekuru’ya yapılan harekete penaltı vermemiştir. Pozisyon net penaltıdır. pic.twitter.com/GL1BoMWP8c — FİLALİGS (@filaligs1905) February 20, 2021